Balıklar takip ediliyor

Sürdürülebilir balıkçılık konusunda hayata geçirdikleri 'Bugünün Balığını Yarına da Bırakalım' proje
siyle 572 balıkçılık kooperatifi ve binlerce balıkçıyla el ele verdiklerinin altını çizen Özerkan, şöyle konuştu: "Proje kapsamında balığın ağdan çatala uzanan tüm tedarik sürecini kayıt altına alarak, QR kod etiket sistemiyle balığın yüzde 100 izlenebilirliğini sağlıyoruz. Böylece müşterilerimize, satın aldıkları balıkların hangi sularda, hangi tekneyle ne zaman avlandığı gibi bilgileri iletebiliyoruz. Proje ile balıkçılar ve kooperatiflere doğru avlanma yöntemleri ve sürdürülebilir balıkçılık için yapılması gerekenler konusunda bilgiler aktarırken, projenin kamuoyu tarafından bilinilirliğinin oluşturulması için iletişim çalışmaları yürütüyoruz."