Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Ekonomik güven endeksi Ocak'ta yüzde 10 yükseldi

Ekonomik Ocak'ta yüzde 10 yükseldi

Ekonomik Ocak'ta %10 oranında artarak 95,3 değerinden 104,9 değerine yükseldi

Giriş Tarihi: 30.1.2018 10:06
Ekonomik güven endeksi Ocak'ta yüzde 10 yükseldi

Ekonomik 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre %10 oranında artarak 95,3 değerinden 104,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ocak ayında Tüketici Güven Endeksi 72,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110,9 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 102 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 106,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 87 değerine yükseldi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomik güven endeksi Ocak'ta yüzde 10 yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN