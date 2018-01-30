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İyi tarım için 224 kriter uyguluyor

8 yıldır İTU standartlarında üretilen meyvesebzeyi mağazalarında satan , ürünlerin yüksek besin değerinde satışa sunulabilmesi için 224 farklı kriter uyguluyor. Migros, iyi tarım için üretimin her aşamasını kayıt altına alıyor

Giriş Tarihi: 30.1.2018
İyi tarım için 224 kriter uyguluyor

2010'dan bugüne Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın öncülüğünde '' (İTU) standartlarında üretilen meyve ve sebzeleri mağazalarında satışa sunan , ürünlerin yüksek besin ve hijyen değerine ulaşabilmesi için 224 farklı kriteri yerine getiriyor. Migros Ticaret A.Ş. Meyve, Sebze ve Et Pazarlama Direktörü Ekmel Baydur, iyi tarım için üretimin her aşamasını kayıt altına aldıklarını belirterek, "Üreticinin tarlaya atılacak tohumunun seçiminden, toprakta üretimin yapılmasının çevreye olası etkisine, kullanılacak reçeteli ilaç ve gübrenin standardından, tarlada çalışan işçilerin sağlığına kadar çok sayıda kritere uygun hareket ediliyor" dedi.

531 BİN TON
?Migros'un iyi tarım ile müşterileri ve üreticilerine güven yaratmanın yanı sıra Türk tarımının gelişimi ve sürdürülebilir büyümesi için de itici bir güç oluşturmayı amaçladığını belirtten Baydur, "Migros, 8 yılda toplam 530 bin 941 ton İTU sertifikalı meyve ve sebze tedarik ederek müşterilerine ulaştırdı. Sadece 2017'de 280 adet İTU sertifikasına sahip bin 33 üreticiden ürün temini yapıldı" diye konuştu. Migros'un İTU standartlarının yaygınlaştırılıp geliştirilmesi için STK'lar ve resmi kurumlarla işbirlikleri yaptığını anlatan Baydur, üreticilere İTU belgesi edinmeleri sürecinde eğitim ve danışmanlık desteği sağladıklarını kaydetti.

İLK BÜYÜK PERAKEN DECİ
Hayvansal üretimde de İTU'yu devreye alan ilk büyük perakendecinin Migros olduğunu belirten Baydur, bu kapsamda, beyaz et ve yumurta tedarikinin 317 İyi Tarım Uygulamaları kriterlerine göre gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

İTU SERTİFİKALI SÜT SATIYOR
Baydur, Migros'un 2017'de bir ilke daha imza attığını belirterek, "Süt sığırcılığı kapsamında uluslararası standartlarda üretim yapan Avrupa Birliği onaylı bir çiftlikle ortak çalışma başlatarak, İTU sertifikasına sahip çiğ sütü, 'İyi Süt' sloganıyla müşterilerimize sunduk" dedi.

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İyi tarım için 224 kriter uyguluyor
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