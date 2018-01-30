İyi tarımda çifte kazanç

İyi Tarım Uygulamaları
(İTU), gerek kaliteli ve verimli tarımsal üretim gerekse güvenli gıda tüketimi açısından büyük önem taşıyor. İTU ile üreticilerin kazancı ve rekabet gücü artarken, tüketicilerin de sağlığı korunmuş oluyor. İyi Tarım Uygulamaları, topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını kapsıyor. Karar vermeden önce üretim alanında daha önce yetiştirilen tarımsal faaliyetlerin bilinmesi gerekiyorken, insan sağlığı ve çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Üreticilerin, üretim kararını vermeden önce risk değerlendirmesi yapması, kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. İŞLEMLER KAYIT ALTINDA
Üretim sırasında yapılan bütün işlemlerin çiftçiler tarafından kayıt altına alınması ve daha sonra yapılacak kontroller için saklı tutulması şart. Bu kayıtlarda, ürün çeşidi, ürünün bulunduğu coğrafi bölge, gübre uygulama zamanı, uygulama nedeni, teknik izin, operatörün ismi ve uygulama zamanından kaç gün sonra hasat yapılması gerektiği, sulama zamanı, yöntemi ve miktarı gibi bilgileri içermesi gerekiyor. Üretimde dikkat edilecek temel unsurlar arasında toprağın işlenmesi konusu püf noktalar bulunuyor. Erozyonu engelleyici ve toprağın fiziksel yapısını koruyacak tekniklere dikkat edilmesi gerekirken, kaliteli tohum veya fidan kullanılmasının önemine vurgu yapılıyor. Uygun zamanda ve miktarda gübre kullanımı için toprak analizlerinin yılda en az bir defa yapılması tarımdaki gelişimi artırırken, toprak yapısına göre uygun gübrenin kullanılması verimi artırıyor. Sulama, gübreleme, ilaçlama, pestisit kullanımı ve diğer bütün uygulamalarla ilgili işlemlerin de kayıt altına alınması gerekiyor.