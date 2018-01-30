Metro Market’ten coğrafi işaretli ürünlere destek

28 yıldır
yiyecek içecek sektörünün ve şeflerin geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Metro
Toptancı Market Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan, Türkiye
'nin 20 şehrinde 36 Metro Toptancı Market mağazası ile 40 bin çeşit ürünü, fiyat, kalite ve performans ilişkisini gözeterek satışa sunduklarını söyledi. Gastronomi ekseninde hayata geçirdikleri projelerle tüm ekosistemi de bu sürece dahil etmek için çalıştıklarının altını çizen Özerkan, "Bu çerçevede coğrafi işaretli ürünler projemizle kaybolma tehlikesi yaşayan onlarca ürünü kayıt altına alıp, bu ürünlere ticari değer kazandırmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede üreticilerin projeye ddahil olmaları için eğitim programları hazırladık. Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen 'Restoranımda Olmadan Olmaz' projesiyle restoran şeflerine özel tanıtımlar yaparak, coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan özel yemeklerin Coğrafi İşaret logosuyla menülere girmesini sağladık" diye konuştu. ATIK KAYBI AZALDI
2016'da meyve sebzede yaşanan kayıpların nedenlerini belirlemek üzere TÜBİAK işbirliğiyle bir araştırma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özerkan, "Gıda atık ve kayıplarını azaltmak üzere mağazalarımızda gerekli düzenlemeleri yaparken, araştırma sonuçlarımızı daha geniş kitlelerle buluşturmak ve topluma kalıcı bir fayda sağlamak amacıyla 2017'de 'Metro Gıda Hareketi'ni başlattık. Sektörün öncü 110 restoranının şefleri ve işletmecileriyle güçlerimizi birleştirerek çalışmalarımızı sürdürdük. Harekete katılan tüm şeflerin duyarlılığı ve desteğiyle önemli farkındalık sağlandı" dedi. Özerkan, son tüketicilerin restoranlarda yaptıkları gıda israfını azaltmak amacıyla sipariş verdikleri yemeklerden artanları yanlarında götürmeleri için tasarladıkları 'Metro Gurme Kutusu' uygulamasını İstanbul
ve Eskişehir
'de hayata geçirdiklerini belirterek, "Restoranlarımızın gönüllü olarak projeye dahil olmasıyla birlikte, müşteriler siparişlerinden artan yemekleri yanlarına alarak gıda israfının azaltılmasına katkıda bulunmaya başladılar" ifadelerini kullandı.