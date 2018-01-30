Naci Ağbal’dan KDV iadesi müjdesi

Maliye Bakanlığı
, işletmeler üzerinde büyük yük oluşturan sonraki dönemlere devreden KDV
iadeleriyle ilgili önemli bir adım atıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal
, "Sonraki döneme devreden KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz" dedi. Sanayi ve ticaret odalarının KDV iadeleri konusunda şikâyet ettiklerini hatırlatan Bakan Ağbal, bunun üzerine gerekli değişikliği yapmak üzere konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarından görüş aldıklarını bildirdi. Kamunun, özel sektöre yapacağı KDV iadesinin 80 milyar lira civarında olduğu belirtildi.
Konuyu 1-2 hafta içinde ilk Bakanlar Kurulu'nun gündemine getirmeyi amaçladıklarını belirten Ağbal, "İnşallah orada da kabul edilirse bunu torba değil, müstakil bir KDV kanun tasarısı olarak süratle Meclis'e götürmek ve 1-2 ay içinde yasalaştırmak istiyoruz. Çalışmalarımız hemen hemen tamamlanmış düzeyde" dedi. KISA SÜREDE ALACAKLAR
Mevcut uygulamayla ilgili bilgi veren Ağbal, "Bir işletme yatırım yapıyor, makine-ekipman alıyor, inşaat harcaması yapıyor. Kanun ona diyor ki 'Kusura bakma sen bu KDV'yi ödedin ama ancak bunu önümüzdeki yıllarda satışlarından topladığın KDV ile telafi edebilirsin.' Bu nedenle işletmelerimiz üzerinde uzun yıllara yayılmış KDV yükleri var" diye konuştu. Ağbal, özel sektörün iadeler konusunda devletten ciddi bir alacağı bulunduğunun altını çizdi.
Bakan Ağbal, böyle bir durumun özel sektörün kamuya faizsiz kredi vermesi anlamı taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Artık işletmeler yüklendikleri KDV'yi kısa bir süre içinde alabilecek. Bu süreyi imkânlarımızla uyumlu şekilde belirleyeceğiz. Bu, sektörlere göre farklılaştırılabilir. Artık geri alınamayan KDV'ler devlet tarafından iade edilecek." ALACAKLARI ERİTECEĞİZ
Düzenlemeyle işletmelerin bilançolarında oluşan bir yükün ortadan kalkacağının altını çizen Ağbal, ayrıca gelir ve kurumlar gibi kazanç vergilerinden indirim yapılabileceğine işaret ederek, doğrudan gider yazılmasının da önünün açılabileceğini bildirdi. Ağbal, "Amacımız mükelleflerin biriken
KDV'sini zaman içinde eritmek" dedi. BİRİKEN KDV İÇİN ÜÇ FORMÜL 1-
Geri ödemenin zamana yayılması 2-
Kazanç vergilerinden indirim yapılması 3-
Doğrudan gider yazılması