Sabancı’nın en büyük halka arzı Enerjisa

Sabancı Holding ile E.ON'un eşit oranda hissesine sahip olduğu, elektrik dağıtım ve perakendeciliğinde Türkiye'nin lider şirketi Enerjisa Enerji A.Ş.'nin hisseleri 1-2 Şubat tarihlerinda halka arz edilecek. Halka arz kapsamında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ve E.ON, ortak satış yolu ile Enerjisa'nın yüzde 18 oranında hissesini halka açacak. Ek satış olması durumunda ise bu oran yüzde 20 olacak. Hisse başına fiyat aralığı 6.25-7.50 TL olarak belirlendi. Fiyat aralığına göre halka arz büyüklüğü 1.4-1.7 milyar TL, şirketin piyasa değeri ise 7.4-8.85 milyar TL aralığında oluşacak. Halka arzda tahsilat grupları, yurtiçi bireysel yatırımcılar için yüzde 5, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için yüzde 10 ve yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılar için yüzde 85 olarak belirlendi.

EN BÜYÜK HALKA ARZ

Halka arz bilgilendirme toplantısında konuşan Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Sabancı'nın en büyük halka arzını gerçekleştireceklerine dikkat çekti. Göçmen, "Biz yeni neslin Sabancı'sı olarak ülkemize ve piyasalara güveniyoruz, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yabancı ortağımız E.ON ile sektörümüze güveniyor, Enerjisa'nın da geleceğine inanıyoruz. Enerjisa 1980'lerde başlayan, 2000'lerde ivmelenen özelleşme ve serbestleşme süreçlerinde kritik öneme sahip olan enerji piyasalarına tanıklık eden bir şirkettir" dedi. Göçmen ayrıca Enerji Bakanlığı'nın oluşturduğu milli ve yerli enerji politikasını, EPDK ile güçlü bir regülasyon sisteminin kurulmasını sektörün sürdürülebilirliği için çok değerli bulduklarının da altını çizdi.

TEMETTÜ DAĞITACAK

Enerjisa CEO'su Kıvanç Zaimler ise, Enerjisa'da 2018'de 2017 sonuçlarına bağlı olarak ilk temettüyü vermeyi planladıklarını belirterek, "Enerjisa'da bundan sonra da hedefimiz yüzde 60-70 temettü dağıtmak yönünde" dedi. Zaimler, her yıl 1.5 milyar TL yatırım yaptıklarını ifade etti. Öte yandan Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri'nin halka arzında da 1-2 Şubat'ta talep toplanacak. Hisse başına fiyat aralığı 24-28.8 lira olarak belirlendi.