Tatvan'a 1 milyon dolarlık güneş enerjisi yatırımı

Güneş enerjisi panellerini Nemrut Dağı eteklerine kurmayı planladıklarını ifade eden Başkan Aksoy, "Yapılan ihale 1 milyon doları aşan bir projedir. Bu proje kapsamında Nemrut Dağı eteklerinde belirlediğimiz 20 dönümlük bir alana güneş enerjisi panelleri kurulacak.

Yani kısaca güneş enerjisi tarlası oluşturulacak. Kurulacak olan bu güneş enerjisi santrali sayesinde günlük 1000 KW elektrik üretimi yapılabilecek. Bu projenin yüzde 70'i Kalkınma Bakanlığı tarafından karşılanacak ve bu yüzde 70'lik oran Tatvan Belediyesi'ne hibe edilecek. Kalan yüzde 30'u ise Tatvan Belediyesi'nin öz kaynağından karşılanacak.