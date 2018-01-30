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'a 1 milyon dolarlık güneş si yatırımı

Bitlis’in ilçesinde 20 dönümlük bir alan üzerine kurulacak olan “Güneş si Santrali” için Tatvan Belediyesi’nde ihale yapıldı. Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan’da artık enerji üretimi dönemine geçileceğini söyledi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 22:39 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 23:01
Tatvan'a 1 milyon dolarlık güneş enerjisi yatırımı

Güneş si panellerini eteklerine kurmayı planladıklarını ifade eden Başkan Aksoy, "Yapılan ihale 1 milyon doları aşan bir projedir. Bu proje kapsamında Nemrut Dağı eteklerinde belirlediğimiz 20 dönümlük bir alana güneş enerjisi panelleri kurulacak.

Yani kısaca güneş enerjisi tarlası oluşturulacak. Kurulacak olan bu güneş enerjisi santrali sayesinde günlük 1000 KW elektrik üretimi yapılabilecek. Bu projenin yüzde 70'i Kalkınma Bakanlığı tarafından karşılanacak ve bu yüzde 70'lik oran Belediyesi'ne hibe edilecek. Kalan yüzde 30'u ise Tatvan Belediyesi'nin öz kaynağından karşılanacak.

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Tatvan'a 1 milyon dolarlık güneş enerjisi yatırımı
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