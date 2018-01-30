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’den bir saat duruş eylemi

Giriş Tarihi: 30.1.2018
Türk Metal’den bir saat duruş eylemi

Sendikası, alınan grev ve lokavt kararlarının, 60 gün ertelenmesine karşı bir saat duruş eylemi gerçekleştirdi. Milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden ertelenen grev hakkında Türk Metal Genel Başkanı , "Pazartesi gününden itibaren bütün işyerlerinde bir saat duruş eylemi gerçekleştireceğiz. Bu da yetmezse sözleşmeyi bitirene kadar her gün eylemlerimiz devam edecek. Gelecek hafta 'da yapacağımız toplantıya tüm temsilcilerimiz katılacak. Orada, bundan sonraki eylemlerimize, yeni yol haritamıza karar vereceğiz" dedi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın () çağrısı üzerine cuma günü bir toplantı daha yaptıklarını belirten Kavlak, "MESS'in yüzde 3.2'lik ilk teklifini, 10 puanlık refah payı ekleyerek 13.2 olarak revize etti. Biz, grev erteleme kararı ilan edilmişken MESS'in bu teklifi yapmasını, bir iyi niyet girişimi olarak kabul ettik" şeklinde konuştu.

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Türk Metal’den bir saat duruş eylemi
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