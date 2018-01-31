Bankalardan 2017'de rekor kar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankaların geçen yılki net karı 2016'ya kıyasla yüzde 30,9 artarak 49,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Verilere göre, bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri, 2016'ya göre yüzde 27,1 arttı. 2016'da 194,7 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yıl 247,5 milyar liraya yükseldi.

Bankalar, 12 ayda kredilerden 200,2 milyar lira faiz geliri elde etti. Söz konusu gelirin 47,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 9 milyar lirası kredi kartlarından, 30 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 113,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankaların taksitli ticari kredilerden aldığı faiz 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 54,3 artış kaydetti.

BANKALARIN FAİZ GİDERİ 134 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Sektörün toplam faiz gideri, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 29,7 artarak 134,1 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 26,1 artışla 93,6 milyar liraya ulaştı.

Bankaların net faiz geliri, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,2 artarak 113,4 milyar lirayı aştı.

BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ 28 MİLYAR LİRA

Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir 2017'de 28,1 milyar liraya ulaştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı da yüzde 50,4 olarak kayıtlara geçti.

BANKALARIN KARI 2017'DE 50 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

Türk bankacılık sektörü, 2017'de 49 milyar 122 milyon lira net dönem karı elde etti. Söz konusu rakam, 2016'ya kıyasla yüzde 30,9 artışa işaret etti. Bankalar, 2016 yılında 37 milyar 530 milyon lira net kar sağlamıştı.