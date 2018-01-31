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bugün ne kadar? 31 Ocak altın fiyatları ne kadar? GÜNCEL

Altın fiyatları bugün ne kadar? bugün ne kadar? sorularının cevapları her zaman olduğu gibi bu sabah da sabah.com.tr'de! Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların konuya ilgisi artıyor. Birikim yapmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Biz de Ocak ayının son gününde altının son durumunu sizler için hazırladık. 31 Ocak altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? ne kadar? sorularının cevapları burada...

Giriş Tarihi: 31.1.2018 09:09 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 09:19
Çeyrek altın bugün ne kadar? 31 Ocak altın fiyatları ne kadar? GÜNCEL

31 Ocak 2018 altın fiyatları ne kadar? Ülkemizin kültüründe ayrı bir yeri olan altın konusunda vatandaşların geri dönüşleri de oldukça önemli. Yatırım yapmak isteyen vatandaşların yanı sıra düğünlerde takacağı altın konusunda da bir yükün altına giren vatandaşlar konu hakkındaki gelişmeleri yakından izliyor. " ne kadar?", " ne kadar?" soruları yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 31 Ocak Çarşamba günü Cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram ne kadar oldu?

31 OCAK 2018 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 162,84

Satış: 162,90

Çeyrek Altın

Alış: 261,15

Satış: 267,05

Yarım Altın

Alış: 520,66

Satış: 534,11

Tam Altın

Alış: 1.047,85

Satış: 1.073,93

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.080,00

Satış: 1.092,00

Ata Altın

Alış: 1.077,23

Satış: 1.104,15

14 Ayar Altın

Alış: 93,03

Satış: 93,10

18 Ayar Altın

Alış: 119,15

Satış: 119,24

22 Ayar Bilezik

Alış: 148,85

Satış: 148,96

piyasalar
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Çeyrek altın bugün ne kadar? 31 Ocak altın fiyatları ne kadar? GÜNCEL
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