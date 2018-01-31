Çeyrek altın bugün ne kadar? 31 Ocak altın fiyatları ne kadar? GÜNCEL

31 Ocak 2018 altın fiyatları ne kadar? Ülkemizin kültüründe ayrı bir yeri olan altın konusunda vatandaşların geri dönüşleri de oldukça önemli. Yatırım yapmak isteyen vatandaşların yanı sıra düğünlerde takacağı altın konusunda da bir yükün altına giren vatandaşlar konu hakkındaki gelişmeleri yakından izliyor. "Çeyrek altın ne kadar?", "Gram altın ne kadar?" soruları yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 31 Ocak Çarşamba günü Cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Alış: 162,84
Satış: 162,90
Çeyrek Altın
Alış: 261,15
Satış: 267,05
Yarım Altın
Alış: 520,66
Satış: 534,11
Tam Altın
Alış: 1.047,85
Satış: 1.073,93
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.080,00
Satış: 1.092,00
Ata Altın
Alış: 1.077,23
Satış: 1.104,15
14 Ayar Altın
Alış: 93,03
Satış: 93,10
18 Ayar Altın
Alış: 119,15
Satış: 119,24
22 Ayar Bilezik
Alış: 148,85
Satış: 148,96