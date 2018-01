Cubes Ankara’nın otelini Marriott işletecek

BUGÜN NELER OLDU

Nuhoğlu, Dalgıç ve Lejant'ın birlikte hayata geçirdiği Cubes Ankara projesinin otel bölümü için dünyanın prestijli otel zincirlerinden Marriott International 'ın Residence Inn By Marriott markası ile anlaşma sağlandı. Uzun dönem konaklama imkanı veren marka Türkiye 'deki ilk adresi olarak Ankara'yı seçti. 110 üniteden oluşan otel için 25 yıllık anlaşma imzalandı. Otelin 2019'da açılacağını belirten Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, projenin toplam 1.4 milyar TL değere sahip olduğunu ifade etti. Mayıs 2017'de lansmanını yaptıkları projede bugün yüzde 40 satış rakamına ulaştıklarını belirten Nuhoğlu, "Pek çok araştırma gayrimenkul satın alımlarında yatırımcıyı cezbeden ve kararı aldıran en büyük etkenin "geri dönüş süreleri" ve "kârlılık oranları" olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine eğilerek biz de SPK onaylı bir değerleme şirketinden Cubes Ankara 'nın yatırım geri dönüş oranını analiz etmesini istedik. Türkiye'de ortalama amaortisman süresi, 16 yılken Cubes Ankara özelinde bu süre 9 yıla düşüyor" dedi. İmza töreninde otelin işletmesini kendilerinin yapacağını belirten Dalgıç GY Yönetim Kurulu Başkanı Durul Dalgıç uzun dönem konaklamaların yapılması için tasarlanan bu sistem ile toplamda 110 odanın olacağı oteldeki her odanın suit konforunda özel olarak dizayn edildiğini söyledi.Türkiye'nin ve Ankara'nın gelişim potansiyeline güvendiklerini belirten Marriott International'ın Türkiye'de İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Poğda Demircan, "Residence Inn by Marriott, 740'ın üzerinde otelle uzun konaklama segmentinde dünyada lider konumda. Markanın Türkiyede'ki ikinci otelini de Trabzon 'da açacağız" dedi.