Metalde anlaşma sağlandı

Metal sektöründe dört aydır devam eden toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve üç işçi sendikası arasında iki yıllığına imzalanan toplu iş sözleşmesinde zam
ların ortalama getirisinin yüzde 24.63 olduğunu bildirdi. Türk Metal
Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "MESS ile 12 saat süren görüşmelerimiz sonucunda toplu iş sözleşmemizi sağladık. Altı aylık enflasyon
un 3.2 olduğu koşullarda, yüzde 24'ü aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 20.8 refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında bu gerçekten yüzyılın sözleşmesi oldu" dedi. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, "Çalışma barışının korunması, üretimde sürekliliğin sağlanması ve çalışanın refahında yüksek oranda artış elde edilmesi çin gerekli adımı attık" dedi. % 23 SOSYAL YARDIM ZAMMI
130 bin çalışanı kapsayan sözleşme kapsamında sosyal yardımlara yüzde 23 artış getirildi. Ücret zammı kıdeme göre düzenlenirken kıdemin dışında bütün çalışanların saat ücretine 1.60 lira seyyanen zam yapıldı. Sözleşme süresince ücretlere her 6 aylık dönemde TÜFE oranında zam yapılacak. Kıdem zammı da her yıl için 30 lira olacak. Ayrıca kıdem yılını 1 Ocak 2017'den önce işbaşı yapan ve yılını dolduran herkes kıdem zammı alacak.