Milli gelir 3.5 trilyona ulaşacak

Ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen, hükümetin almış olduğu tedbirlerin de etkisiyle 2017'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüyen, yılın tamamını ise yüzde 7 civarında bir büyüme ile tamamlaması beklenen Türkiye'nin bu yıl da yüzde 5.5 civarında büyüme gerçekleştirmesi hedefleniyor. Milli gelir
in bu yıl TL bazında yaklaşık 3.5 trilyon lira, dolar bazında ise 931 milyar dolar olması bekleniyor. ÜST GELİRE TERFİ
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne hazırlanan Türkiye, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile üst gelir grubuna terfi edecek. Kişi başına düşen milli gelir 2020 sonunda 13 bin doları aşacak. Böylece üst gelir grubuna çıkmak için belirlenen 12 bin 235 dolarlık eşik değer de aşılmış olacak. TEK HANE İŞSİZLİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2017 yılının şubat ayında başlattığı istihdam
seferberliği ve hükümetin işverenlere sağladığı desteklerin etkisiyle geçen sene 1 milyon 300 binin üzerinde vatandaşa yeni iş sağlandı. Geçen yıl Avrupa'da 28 ülkenin 1 milyon 900 bin kişiye iş bulabildiği dikkate alındığında, istihdamdaki büyümenin ne kadar çarpıcı olduğu ortaya çıkıyor. İşsizlik
oranının bu yıl yüzde 10.5, 2019 itibarıyla yeniden tek haneye düşmesi, 2020'de yüzde 9.6 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor. İNŞAAT YİNE LOKOMOTİF
Türkiye ekonomisinin lokomotifliğini üstlenen konut sektörü, 2017 yılını çifte rekorla tamamladı. Toplamda 1.4 milyon adetle, yabancıya satışta ise 22 bin aşılarak tarih yazıldı. Satışların bu yıl 1.5 milyonu aşarak yeni zirveye ulaşması bekleniyor. 2017'de KGF'nin etkisiyle, yüzde 25 ile kredi büyümesinde dünya lideri olan bankacılık sektörünün kredi hacminin bu yıl da 2.4 trilyon lirayı aşması bekleniyor. EN BÜYÜK BÜTÇE EĞİTİME
2018'de, en büyük bütçe yine eğitim ve sağlığa ayrılırken, yatırımlar tam gaz sürecek. Yaklaşık 3 milyon aileye 50.8 milyar liralık sosyal destek sağlanacak. Kamu toplam 141 milyar lira yatırım harcaması yapacak. MEGA PROJELERE DEVAM
Ekonomide tarihinin en büyük başarılarına imza attığı Mayıs 2013'ten bu yana saldırı altında olan Türkiye, buna rağmen mega projelerden taviz vermedi. Yavuz Sultan Selim Köpürüsü, Osman Gazi, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projeler hayata geçirilirken, İstanbul Yeni Havalimanı'nında son aşamaya yaklaşıldı. Havalimanının 29 Ekim'de faaliyete geçmesi planlanırken, ihalesi yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul-İzmir Otoyol Projesi'nin de sonuna yaklaşılırken, Kanal İstanbul için bu yıl ihaleye çıkılacak. Üç katlı İstanbul Tüneli için de geri sayım başladı.