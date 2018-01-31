Moskova Borsası’nda TL devri başladı

İkili ticari ilişkilerinde milli para birimlerinin ağırlığını artırmak için anlaşan Türkiye ile Rusya
arasında önemli bir dönem başladı. Moskova
Borsası'nda pazartesi günü Türk Lirası
üzerinden işlemlere başlandığı açıklandı. Rus yetkililer, 2018 ortasında başlatılması planlanan uygulamanın erkene çekildiğini bildirdi. Moskova Borsası Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Lirası-Rus Rublesi işlemlerinin hafta içi her gün Moskova saatiyle 10.00-11.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi. Açıklamada, "Türk Lirası üzerinden alışverişe imkân sağlanan ilk iş gününde yüzde 100 başarı sağlandı" denildi.
İlk gün 1.5 milyon ruble ya da 100 bin liralık ticari işlem yapıldı. Moskova Borsası Para ve Forex Piyasaları Genel Müdürü İgor Mariç, yeni uygulamanın Rusya ile Türkiye arasındaki ticari faaliyetlerinde banka müşterilerine ve yatırımcı şirketlere yeni imkânlar ve fırsatlar sağladığına vurgu yaptı.