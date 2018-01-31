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Perakendede hedef çift haneli büyüme

PINAR ÇELİK NACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018
Perakendede hedef çift haneli büyüme
Her yıl Türkiye ekonomisinin yaklaşık 2.5 katı büyüyen organize perakende sektörü, bu yıl da hedefine çift haneli büyümeyi koydu. 16 perakende derneğinin çatı örgütü olan ve 30 milyon liralık ciroyu temsil eden yerel marketlerin temsilcisi Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, 2018 için "temkinli" seyrin, "verimliliğe" dönüşeceğini belirtti. Altunbilek, "Yerel zincirler olarak 2018'de ciroda yüzde 12, mağaza sayısında yüzde 5, da ise yüzde 3 büyümeyi hedefliyoruz" dedi.
2017'ye yine çift haneli büyüme hedefi ile başladıklarını dile getiren Altunbilek, "Yayımlanan rakamları incelediğimizde, sektörümüzün büyüme rakamları, Türkiye'nin büyüme rakamları ile hemen hemen aynı orantıda. Ulusal ve indirim marketleri karşısında sayısal büyümeye değil pazardaki değişime odaklandık. Söylemlerimizde hiçbir zaman "Nerede o eski güzel günler?" olmayacak. Dolayısı ile biz daha çok büyük fotoğrafa odaklanıyoruz. Kendimizi tüm üyelerimiz ile geleceğe hazırlıyoruz" dedi. Yerel zincirlerin Türkiye genelinde 334 üye, 3 bin 478 satış noktası, 67 bin çalışan ve 2 milyonu aşkın metrekare alana sahip olduğunu aktaran Altunbilek, şöyle devam etti: "2017'de 30 milyar TL'yi aşkın ciroya ulaştık. Toplam market grupları içinde istihdam payımız yüzde 40'a, satış payımız yüzde 35.3'e, toplam gıdadaki yerellerin satış payı ise yüzde 9.8'e ulaştı. Biz yarışı yan yana market açarak ya da market sayılarımız üzerinden yapmıyoruz. Biz sektörümüzün önünde engel olan sorunlara çözüm üretmek için çalışıyoruz. Tüm çalışanlarımızın aynı seviyede hizmet verebilmeleri, güçlü donanıma sahip olabilmeleri için tabiri yerindeyse Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Yeni teknolojilere yatırım yapıyor, üyelerimize, çalışanlarımıza, üreticimize, tedarikçimize, iş ortaklarımıza, marketlerimizden alışveriş yapan müşterilerimize değer yaratmak için çalışıyoruz."

15 MİLYAR EUROLUK PAZAR
Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliği başta olmak üzere, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri vizyon toplantılarıyla yerel zincirlerin ve üreticilerin sorunlarına çözüm aradıklarını ifade eden Altunbilek, bu projenin gurbetçi yerel market zinciri sahibi meslektaşlarına da örnek olduğunu kaydetti. 11 ülkeden, 350'yi aşkın marketi temsil eden 35 kurucu üye ile Avrupa Türk Perakendeciler Birliği kuruluşu için çalışma başlatıldı" diyen Altunbilek, birliğin 15 milyar euroluk pazarı temsil ettiğini kaydetti.

90 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM
Avrupa'daki yerel zincirlerde 90 bin kişinin istihdam edildiği bilgisini veren Altunbilek, şöyle devam etti: "Bu marketler dev markalarla rekabet ediyorlar. Kurumsallaşma çalışmaları, düzenleyeceğimiz eğitimler, organizasyonlar Avrupa'da da güçlü bir yerel perakende zincir birliği oluşacak. Önümüzdeki birkaç haftalık süreçte İsviçre, Macaristan, Polonya'dan da yeni üyeler eklenecek. 2018 yılsonunda Avrupa'da 5 bin Türk yerel marketin paylaştığı 15 milyar euroluk pazarın yüzde 10 büyütülmesi hedefine daha etkin ve verimli, sürdürülebilir gelişim sağlanması için bilgi paylaşımında bulunarak destek olacağız."
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Perakendede hedef çift haneli büyüme
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