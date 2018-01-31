Turist sayısı arttı şimdi sıra gelirde

2015 ve 2016'da, 30 yılın en ağır sınavlarından birini veren turizm
sektörü 2017'de yeniden ayağa kalktı. Turist
sayısını yüzde 30 artırarak 30 milyonun üstüne çıkarmayı başaran sektör oyuncuları, bu yıla yüksek bir motivasyonla başladı. Başta İngiltere olmak üzere, Hollanda
, Almanya
gibi Avrupa pazarından Türkiye
'ye olan ilginin yeniden arttığını vurgulayan sektör temsilcileri, bu yıl hem turist sayısını hem de geliri artırmayı hedefliyor. Oda ve tur fiyatlarının yüzde 25 oranında artacağını öngören turizmciler, "İki yıldır zor bir süreçten geçtik. Öncelikli hedefimiz düşen turist sayısındaki artışı sağlamaktı. 2017'de bu toparlanmayı sağladık. Şimdi fiyatları artıracağız çünkü ucuz ülke konumuna düşmemiz gerekiyor" dedi. Son yıllarda düşen turist sayısına paralel, kişi başına düşen gelir de 650 dolara kadar gerilemişti. 2023'te 50 milyon turist, 50 milyar dolarlık gelir hedefi için, kişi başı 1.000 dolar harcama yapılması gerekiyor. 2017'nin üçüncü çeyreğinde yakalanan 11.1'lik büyüme rakamlarına da dikkat çeken turizmciler, bu güçlü büyüme oranlarının dünyanın dikkatini yeniden Türkiye'nin üzerine çektiğini belirtti. "Türkiye her türlü zorluğa rağmen güçlü ekonomisi ve güçlü turizmiyle ayakta olduğu mesajını da verdi" diyen sektör temsilcileri, 2018'in geçen yıla oranla çok daha güzel geçeceğini vurguladı. TRANSİT YOLCULAR HEDEFTE
2018 yılının sektör açısından bir diğer heyecan verici gelişmesi de Yeni Havalimanı
oldu. İstanbul
'u dünyanın 'hub'u haline getirecek olan Yeni Havalimanı için geri sayım başladı. 29 Ekim'de ilk etabı açılacak olan Yeni Havalimanı 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Özellikle transit geçiş yapan yolcuların uğrak duraklarından biri haline gelecek olan Yeni Havalimanı için sektör oyuncuları da kolları sıvadı. Aktarmalı uçan transit yolcuya göz diken turizmciler, turisti İstanbul'da bir gece de olsa konaklatmayı hedefliyor. Bu doğrultuda projeler geliştiren sektör oyuncuları, Turizm Bakanlığı
ile sürekli temas halinde. Transit yolcuların bir gece olsun İstanbul'da konaklatılması halinde şehre ilave 3 milyon turistin gelmesi bekleniyor. 15 YIL ARADAN SONRA ŞûRA TOPLANDI
Turizm
sektörünün geçirdiği zor zamanlarda en büyük destek Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Sektöre hem teşvik hem de tanıtımlarla destek olan bakanlık, 15 yıl aradan sonra, geçtiğimiz yılın kasım ayında Turizm Şûrası'nı da topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açılışını yaptığı şûrada, Kültür ve Turizm Bakanı'nın moderatörlüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da aralarında olduğu 8 bakanlık, turizm sektöründe belirlenecek yol haritası için bir araya geldi. 13 komisyonda tüm paydaşlar sektör sorunlarını masaya yatıdı. Şûrada, turizmciler sektörün beklentilerini Turizm Bakanlığı'na iletti.