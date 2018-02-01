Akbank’tan dönüşüm hamlesi

Son dönemlerde teknoloji yatırımlarına ağırlık veren Akbank, kuruluşunun 70'inci yılında tüm Türkiye'de dönüşüm projesine imza atıyor. Banka, tablet sisteminden gelişmiş ATM'lere, portal ekranından gişe bölgelerine kadar birçok alanda yeniliğe giderken, bu yeni iş modelini 2018'de yaklaşık 250 şubesinde hayata geçirecek. Programın Akbank için mihenk taşı olduğunu belirten Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, "Bugün büyük bir değişimi başlatıyoruz. Hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz. Çok heyecanlı günler bizi bekliyor" diye konuştu. Dönüşümle birlikte müşterilerin kullanımı kolay ekranlarla işlemlerini hızlı ve daha az bilgi girişiyle tamamlayacaklarını belirten Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Daha az kağıt, daha az nakit ve imza işleminin olacağı şubelerimizde, ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunacağız. Sadece sözleşme işlemlerimizde yılda yüzde 95 kağıt tasarrufu sağlayacağız. Şube içindeki günlük 200 farklı işlemin Yeni Gişe Ekstra'larımızla sıra beklemeden gerçekleştirilmesini sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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