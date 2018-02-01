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nda düşüş var! bugün ne kadar? (1 ŞUBAT)

bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından yanıtı her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Aynı şekilde bugün ne kadar? sorusu da cevabı sıklıkla araştırılan konulardan biri. Bu çerçevede ele almak gerekirse altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da ilgisini arttırıyor; birikim yapanlar durumun güncelliğini kontrol ediyor. sabah.com.tr olarak en güncel altın fiyatlarını Şubat ayının ilk gününde sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 1.2.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 09:19
Altın fiyatlarında düşüş var! Çeyrek altın bugün ne kadar? (1 ŞUBAT)

1 Şubat ne kadar? Toplumumuzun kültüründe ayrı bir yeri olan altının fiyatındaki iniş çıkış vatandaşlar tarafından oldukça önemli. " ne kadar?", " ne kadar?" sorularının cevapları aşağıdaki tabloda... Altın fiyatları hafif değişim gösterirken, yatırımcılar ABD ekonomisinin durumuna ilişkin ipuçları için yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verisini bekliyorlar. Spot altının ons fiyatı dün 23 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olan 1,332.30 doları gördükten sonra bugün 1,345 dolar ile yatay seyrediyor.

1 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 162,27

Satış: 162,32

Çeyrek Altın

Alış: 259,11

Satış: 264,97

Yarım Altın

Alış: 516,59

Satış: 529,94

Tam Altın

Alış: 1.039,67

Satış: 1.065,55

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.069,00

Satış: 1.081,00

Ata Altın

Alış: 1.068,82

Satış: 1.095,53

14 Ayar Altın

Alış: 92,31

Satış: 92,37

18 Ayar Altın

Alış: 118,22

Satış: 118,30

22 Ayar Bilezik

Alış: 147,69

Satış: 147,69

Altın ayarı

Altının kimyadaki saflığı "yüzde" ile, mücevhercilikteki saflığı ise "karat" veya "ayar" terimleriyle ifade edilir. Buna göre 24 ayar (veya karat) altın % 100 saf altını, 22 ayar ise % 91, 6 saf altını ifade etmektedir. 22 ayar altının % 8,4'ü diğer metaller ile tamamlanmıştır. Altına gümüşün ilavesi yeşilimsi, Nikel ve platinin ilavesi beyaz, çinkonun ilavesi sarı ve bakır ilavesi de bakır miktarına göre sarıdan kırmızıya kadar değişen renkler kazandırır.

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Altın fiyatlarında düşüş var! Çeyrek altın bugün ne kadar? (1 ŞUBAT)
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