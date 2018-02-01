Altın fiyatlarında düşüş var! Çeyrek altın bugün ne kadar? (1 ŞUBAT)

1 Şubat altın fiyatları ne kadar? Toplumumuzun kültüründe ayrı bir yeri olan altının fiyatındaki iniş çıkış vatandaşlar tarafından oldukça önemli. "Çeyrek altın ne kadar?", "Gram altın ne kadar?" sorularının cevapları aşağıdaki tabloda... Altın fiyatları hafif değişim gösterirken, yatırımcılar ABD ekonomisinin durumuna ilişkin ipuçları için yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verisini bekliyorlar. Spot altının ons fiyatı dün 23 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olan 1,332.30 doları gördükten sonra bugün 1,345 dolar ile yatay seyrediyor.
Gram Altın
Alış: 162,27
Satış: 162,32
Çeyrek Altın
Alış: 259,11
Satış: 264,97
Yarım Altın
Alış: 516,59
Satış: 529,94
Tam Altın
Alış: 1.039,67
Satış: 1.065,55
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.069,00
Satış: 1.081,00
Ata Altın
Alış: 1.068,82
Satış: 1.095,53
14 Ayar Altın
Alış: 92,31
Satış: 92,37
18 Ayar Altın
Alış: 118,22
Satış: 118,30
22 Ayar Bilezik
Alış: 147,69
Satış: 147,69
Altın ayarı
Altının kimyadaki saflığı "yüzde" ile, mücevhercilikteki saflığı ise "karat" veya "ayar" terimleriyle ifade edilir. Buna göre 24 ayar (veya karat) altın % 100 saf altını, 22 ayar ise % 91, 6 saf altını ifade etmektedir. 22 ayar altının % 8,4'ü diğer metaller ile tamamlanmıştır. Altına gümüşün ilavesi yeşilimsi, Nikel ve platinin ilavesi beyaz, çinkonun ilavesi sarı ve bakır ilavesi de bakır miktarına göre sarıdan kırmızıya kadar değişen renkler kazandırır.