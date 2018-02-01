Araç tescili noterde gerçekleştirilecek

Hükümetin, halkın zamanından çalan bürokrasiyi azaltmak amacıyla gerçekleştirdiği projeler hız kesmeden devam ediyor. Yapılan düzenlemeyle sıfır ve ikinci el araçların alım-satımı yalnızca notere gidilerek gerçekleştirilecek. Yeni sistem, ikinci el araçlar için bugünden, sıfır araçlar için 10 Şubat'tan itibaren uygulanacak. Araç tescil ve sicil işlemlerinin Türkiye Noterler Birliği'ne devir töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Nisan'dan itibaren trafik belgesi, sürücü belgesi ve pasaportların da nüfus idaresinden temin edilebileceği müjdesini verdi.

KÜLFET AZALIYOR

Yeni düzenleme ile araç tescili için, bin 931 noktada bulunan noterlere başvurulması yeterli olacak. Artık, araç tescili esnasında muayene yaprağı düzenlenmeyeceği için 117 TL ödenmesi de gerekmeyecek. Bu sistem ile vatandaşın üzerindeki bürokrasi yükü hafifleyecek, maddi külfet 131 buçuk TL'den 15 TL'ye düşecek. Emniyet mensuplarının ofis yükü hafifleyecek.