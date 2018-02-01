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Araç tescili noterde gerçekleştirilecek

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018
Araç tescili noterde gerçekleştirilecek

Hükümetin, halkın zamanından çalan bürokrasiyi azaltmak amacıyla gerçekleştirdiği projeler hız kesmeden devam ediyor. Yapılan düzenlemeyle sıfır ve araçların alım-satımı yalnızca notere gidilerek gerçekleştirilecek. Yeni sistem, ikinci el araçlar için bugünden, sıfır araçlar için 10 Şubat'tan itibaren uygulanacak. Araç tescil ve sicil işlemlerinin Türkiye Noterler Birliği'ne devir töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Nisan'dan itibaren trafik belgesi, sürücü belgesi ve pasaporarın da nüfus idaresinden temin edilebileceği müjdesini verdi.

KÜLFET AZALIYOR
Yeni düzenleme ile araç tescili için, bin 931 noktada bulunan noterlere başvurulması yeterli olacak. Artık, araç tescili esnasında muayene yaprağı düzenlenmeyeceği için 117 TL ödenmesi de gerekmeyecek. Bu sistem ile vatandaşın üzerindeki bürokrasi yükü hafifleyecek, maddi külfet 131 buçuk TL'den 15 TL'ye düşecek. Emniyet mensuplarının ofis yükü hafifleyecek.

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Araç tescili noterde gerçekleştirilecek
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