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Harekat ekonomiyi olumsuz etkilemez

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018
Harekat ekonomiyi olumsuz etkilemez
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , Zeytin Dalı harekâtının ekonomi üzerinde olumsuz etkisi olmadığını vurgulayarak "Borsalardaki gelişmeler bunu gösterdi. Özellikle Afrin'de yerli mühimmat kullanmamız, savunma sanayimizi daha üst noktalara çıkarma noktasına önemli" ifadelerini kullandı. Yılmaz, "2017'yi yüksek bir büyümeyle kapattık, 2018'i de yüksek bir güvenle açmış olduk. 2018 için ihracat hedefimiz 173 milyar dolar. Büyüme hedefimiz olan yüzde 5.5'i de yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.
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Harekat ekonomiyi olumsuz etkilemez
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