Harekat ekonomiyi olumsuz etkilemez

AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, Zeytin Dalı harekâtının ekonomi üzerinde olumsuz etkisi olmadığını vurgulayarak "Borsalardaki gelişmeler bunu gösterdi. Özellikle Afrin'de yerli mühimmat kullanmamız, savunma sanayimizi daha üst noktalara çıkarma noktasına önemli" ifadelerini kullandı. Yılmaz, "2017'yi yüksek bir büyümeyle kapattık, 2018'i de yüksek bir güvenle açmış olduk. 2018 için ihracat hedefimiz 173 milyar dolar. Büyüme hedefimiz olan yüzde 5.5'i de yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.