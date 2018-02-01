Sudan’a Kız Kulesi modeli

Türkiye
'nin
Sudan'daki Sevakin
Adası'nı aslına
uygun olarak yeniden
ihya edeceğini
ilan etmesinin ardından
aynı bölgedeki
Osmanlı eseri deniz
feneri de restore edilecek.
Port Sudan'daki Sanganeb
deniz feneri restorasyonla
birlikte, İstanbul
'daki Kız
Kulesi gibi cazibe merkezi
olacak. SANGANEB SIRADA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, TİKA
(Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), Sevakin Adası
'nın tarihi ve kültürel geçmişine uygun olarak yenilenmesi çalışmalarına başladı. Adanın restorasyonu kapsamında ilk aşama olan saha tetkik çalışmalarını tamamlayan TİKA, Sevakin'den sonra Sanganeb deniz fenerinin de restorasyonunu gerçekleştirecek. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kızıldeniz üzerindeki gemilerin kayalara çarpmaması için inşa edilen ve hac yolundaki hacı adaylarını koruyan tarihi deniz feneri, güçlendirme çalışmalarıyla birlikte eski haline kavuşacak. İstanbul'daki Kız Kulesi
'yle benzer bir görünüme sahip olan Sanganeb, Sudan'da bir çekim merkezi olarak bölgede turizm
patlaması yaşatacak. TİKA' nın restorasyonunu yürüteceği Sanganep'teki çalışmaların kısa süre içerisinde başlamasıyla beraber bölge ekonomik, kültürel ve turistik yönden tekrar ayağa kalkacak. ANLAŞMA ARALIKTA İMZALANDI
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın 24-26 Aralık 2017'de Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, iki ülke arasında adanın aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya edilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı. Türkiye, 2011'den bu yana adayı turizm sektörüne kazandırmak isteyen Sudan'a destek veriyor.