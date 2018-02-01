Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Sudan’a Kız Kulesi modeli

Sudan’a modeli

Sudan’daki ’nın yenilenme çalışmalarında saha tetkik çalışmaları tamamlandı. Adanın yeniden inşa edilmesinin ardından Sanganeb deniz feneri de restore edilecek

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018
Sudan’a Kız Kulesi modeli
'nin Sudan'daki Sevakin Adası'nı aslına uygun olarak yeniden ihya edeceğini ilan etmesinin ardından aynı bölgedeki Osmanlı eseri deniz feneri de restore edilecek. Port Sudan'daki Sanganeb deniz feneri restorasyonla birlikte, 'daki Kız Kulesi gibi cazibe merkezi olacak.

SANGANEB SIRADA
'ın Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), 'nın tarihi ve kültürel geçmişine uygun olarak yenilenmesi çalışmalarına başladı. Adanın restorasyonu kapsamında ilk aşama olan saha tetkik çalışmalarını tamamlayan TİKA, Sevakin'den sonra Sanganeb deniz fenerinin de restorasyonunu gerçekleştirecek. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kızıldeniz üzerindeki gemilerin kayalara çarpmaması için inşa edilen ve hac yolundaki hacı adaylarını koruyan tarihi deniz feneri, güçlendirme çalışmalarıyla birlikte eski haline kavuşacak. İstanbul'daki 'yle benzer bir görünüme sahip olan Sanganeb, Sudan'da bir çekim merkezi olarak bölgede patlaması yaşatacak. TİKA' nın restorasyonunu yürüteceği Sanganep'teki çalışmaların kısa süre içerisinde başlamasıyla beraber bölge ekonomik, kültürel ve turistik yönden tekrar ayağa kalkacak.

ANLAŞMA ARALIKTA İMZALANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24-26 Aralık 2017'de Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, iki ülke arasında adanın aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya edilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı. Türkiye, 2011'den bu yana adayı turizm sektörüne kazandırmak isteyen Sudan'a destek veriyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sudan’a Kız Kulesi modeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN