Türkiye bu coğrafyada ABD için vazgeçilmez

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile bağlı iş konseylerinin bu ayın başlarında gerçekleşen genel kurulunda Türkiye
-ABD
İş Konseyi (TAİK)
Başkanı seçilen Mehmet Ali Yalçındağ
, basınla ilk buluşmasında, Afrin operasyonunun ardından ABD ile yaşanan ilişkilerle ilgili önemli tespitlerde bulundu. Yalçındağ, "ABD, bölgemizdeki gelişmelere stratejik ortağı Türkiye'nin penceresinden bakmalı" dedi. SİLİNİP ATILAMAZ
Yalçındağ, Türkiye'nin çok önemli bir NATO üyesi ve ABD'nin bu coğrafyadaki çıkarları için vazgeçilmez olduğuna işaret ederek, "İki tarafın da bu ilişkiyi silip atması gerçekçi gözükmüyor" diye konuştu. Yalçındağ, "ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgesel sorunların bölgedeki aktörler tarafından ve bölgede çözülmesinin en iyi seçenek olduğuna inandığını düşünüyorum" dedi. ABD'DE DAĞINIKLIK VAR
Gelen farklı açıklamalardan ABD tarafında bir dağınıklık ve koordinasyonsuzluk olduğunun anlaşıldığına dikkat çeken Yalçındağ, Türk ve Amerikan kamuoylarının doğru bilgilendirilebilmesi için, medyayla ve kamuoyunu şekillendiren isimlerle daha yakın iletişimde bulunulmasında fayda gördüğünü aktardı. Yalçındağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD, Türkiye'de yatırımları olan ülkeler arasında büyüklük açısından ikinci sırada. ABD sermayeli şirketlerin Türkiye'deki toplam yatırımları 54 milyar doları buluyor. Bu şirketler, 90 bine yakın istihdam oluşturuyor."
Türk şirketlerinin de ABD'de yatırımlarının her geçen gün arttığını ifade eden Yalçındağ, "Türkiye, ABD'ye yatırımda en hızlı büyüyen 9'uncu ülke oldu" dedi.
ABD-Türkiye ilişkilerinin "stratejik ortaklığın" gerektirdiği düzeye yeniden dönmesi için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını kaydeden Yalçındağ, "Artık sadece Washington'la değil, Türkiye için öncelikli eyaletlerle çalışacağız. California, Florida, Illinois, New York ve Texas'la alt iş konseyleri kuracağız" dedi. TAİK'in yeni dönem yönetimi:
M. Ali Yalçındağ, Çağlan Mursaloğlu, Haydar Yenigün, Agah Uğur, Mehmet Tara, Atalay Gümrah, Cuneyd Zapsu, Kamil Yazıcı, M. Ali Berkman, Namık Tan, Simone Kaslowski, Ali Çalışkan, Batu Aksoy, Burak Küntay, Burak Talu, Ekim Alptekin, İlker Aycı, Mehmet Bostan, Osman Okyay, Özcan Tahincioğlu, Seymur Tarı, Tamer Saka, Temel Kotil.