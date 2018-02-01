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'yeden bir büyük başarı daha

'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze 'nın test atışı, Canikli'nin katılımıyla Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi. Tamamlanan testlerde HİSAR-A Projesi'nin kontrol test füzesi, ateşlendikten sonra başarılı şekilde füze fırlatma sisteminden ayrıldı. İtki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden test füzesi, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 18:44 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 19:46
Türkiye'yeden bir büyük başarı daha

'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze 'nın test atışı, Nurettin Canikli'nin katılımıyla Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Müsteşarlığınca yürütülen HİSAR projeleri başarıyla sürdürülüyor.

CANİKLİ BİZZAT KATILDI

Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A'nın test füzesi atışı, Milli Savunma Bakanı Canikli'nin katılımıyla ve tarafından Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi.

Tamamlanan testlerde HİSAR-A Projesi'nin kontrol test füzesi, ateşlendikten sonra başarılı şekilde füze fırlatma sisteminden ayrıldı. İtki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden test füzesi, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamladı.Füzenin uçuşu sırasında zorlu manevralar başarıyla test edildi.

HİSAR projeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin () alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyacının karşılanması ve dünyadaki örnekleriyle yarışır nitelikte hava savunma füze sistemlerinin Türkiye'ye kazandırılması amacıyla yürütülüyor.

ROKETSAN VE ASELSAN GELİŞTİRDİ

Bu kapsamda füzeler ROKETSAN, radar, elektro-optik, komuta kontrol, atış kontrol da ASELSAN tarafından geliştirildi.HİSAR sistemleri, uçaklar, helikopterler, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya füzelere karşı etkili olacak.

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Türkiye'yeden bir büyük başarı daha
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