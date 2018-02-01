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’na desteği geliyor

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018
Varlık Fonu’na KDV desteği geliyor
Hükümet, işletmelerin vergi yükünü hafifletmek için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye ve alt fonlara devredilen kuruluşların belirlenmiş alıcılarla yaptığı teslim ve hizmetler kesintisi uygulanmayacak. Maliye, bin kişilik "risk timi" istihdam edecek. KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler, elektronik ortamda sundukları hizmetler için KDV hesaplayacak. Bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık yapılan teslimler KDV dışı tutulacak.
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Varlık Fonu’na KDV desteği geliyor
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