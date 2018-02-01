Varlık Fonu’na KDV desteği geliyor

Hükümet, işletmelerin vergi yükünü hafifletmek için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye Varlık Fonu
ve alt fonlara devredilen kuruluşların belirlenmiş alıcılarla yaptığı teslim ve hizmetler KDV
kesintisi uygulanmayacak. Maliye, bin kişilik "risk timi" istihdam edecek. KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler, elektronik ortamda sundukları hizmetler için KDV hesaplayacak. Bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık yapılan teslimler KDV dışı tutulacak.