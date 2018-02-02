2018’de ana işimiz KOBİ’ler olacak

Halkbank
Genel Müdürü Osman Arslan
, Türkiye
'nin büyüme rakamlarının 2018 yılı beklentilerini yukarı çektiğini belirterek, "Bu yıl, sektörümüzün geçtiğimiz yıl, başta kredi ve mevduat olmak üzere tüm bankacılık kalemlerinde sağladığı dengeli büyümeyi sürdüreceğini, özkaynak büyümesinde ve sermaye yeterlilik rasyosundaki denge ile bilanço kalitesini koruyacağını öngörüyoruz" dedi. KGF'DEN 20 MİLYAR TL
Sektörün bu yıl KOBİ
bankacılığı alanında yoğun bir rekabete sahne olacağını anlatan Arslan, şöyle konuştu: "Halkbank olarak KOBİ bankacılığındaki 80 yıllık deneyimimizle 2018'de de ana segmentimiz yine esnaf ve KOBİ'ler olacak. KOBİ'lerin gelişimi ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması için var gücümüzle çalışacağız." 2017'de Kredi Garanti Fonu destekli kredilerin koydukları hedeflere ulaşmada önemli bir etkisi olduğunu anlatan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "KGF
kefaletl
i kredi kullandırımında, eylül sonunda 20 milyar TL sınırını geçerek tüm bankalar arasında ilk sıraya yerleştik. KGF destekli krediler bu yıl da ticari segmentlerde önemli bir yer tutacak" dedi.