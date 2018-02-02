ExxonMobil ve Chevron dördüncü çeyrek bilançosunu açıkladı

ExxonMobil'den yapılan açıklamaya göre, firmanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 66,52 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 56,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın 2016'nın ekim-aralık döneminde net karı 1,68 milyar dolar olurken, 2017'nin aynı döneminde bu miktar 8,38 milyar dolara çıktı.

Şirketin hisse başına karı da söz konusu dönemde 0,41 dolardan 1,97 dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Darren W. Woods, şirketin gelecek 5 yılda ABD'de 50 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını belirtti.

ExxonMobil'in olumlu gelen bilançosuna rağmen,New York borsasında işlem gören hisseleri bugün yüzde 6 düşüş kaydederek 83,72 dolara kadar geriledi.

- Chevron

Chevron'dan yapılan açıklamaya göre, firmanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 19,4 artarak 37,62 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 31,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın 2016'nın ekim-aralık döneminde net karı 415 milyon dolar olurken, 2017'nin aynı döneminde karı 3,1 milyar dolara çıktı.

Şirketin hisse başına karı da söz konusu dönemde 0,22 dolardan 1,64 dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Chevron Üst Yöneticisi Michael Wirth, firmanın sermaye harcamalarını düşürerek ve maliyetlerini azaltarak geçen yılın dördüncü çeyreğinde nakit akışı sağlandığını vurguladı.

Chevron'un olumlu gelen bilançosuna rağmen New York borsasında işlem gören hisseleri bugün yüzde 5,6 düşüşle 118,57 dolara kadar geriledi.