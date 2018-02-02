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ve iflas için yeni mahkeme

, iflas ve taleplerine bakacak mahkemeler kurulacağını belirterek, “lunun da alacaklının da menfaati korunacak” dedi

Giriş Tarihi: 2.2.2018
Konkordato ve iflas için yeni mahkeme
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iflas erteleme kurumunu yürürlükten kaldıracak düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. Gül, larını ödeme konusunda güçlüğe düşen veya yakın bir gelecekte ödeme güçlüğü yaşayabilecek olan borçlunun talep edebileceğini söyledi. Borçlardan indirim yapılması ya da borçların vadeye bağlanması talebini içeren konkordato kapsamında borçluların mali durumlarını gösterir belgeleri mahkemeye ileteceklerinin altını çizen Gül, konkordato çerçevesinde mahkemelerin borçlulara 3 aylık geçici süre vereceğini, bu sürenin de en fazla 2 ay daha uzatılabileceğini dile getirdi.

KONKORDATO KOMİSERİ
Gül, geçici mühlet kararıyla birlikte artık rehinli alacaklılar dışındaki alacaklıların, borçlu aleyhine icra takibi başlatamayacağını belirtti. Mal varlığının muhafazası için mahkemeler tarafından konkordato komiserlerinin görevlendirileceğini ifade eden Gül, bu kişilerin borçluların faaliyetlerine nezaret edeceğini bildirdi.

ALACAKLILAR KURULU GELİYOR
Konkordatodaki geçici ve kesin mühlet sürelerinin 23 ayı geçemeyeceğine işaret eden Bakan Gül, tasarının yasalaşmasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından iflas ve konkordato taleplerine bakacak uzman mahkemelerin belirleneceğini anlattı. Mahkemelerin bazı durumlarda '' oluşturacağını belirten Gül, bu sayede de alacaklıların haklarının korunacağına dikkati çekti. İşçinin ve nafaka alacaklıların konkordatoya tabi olmayacağını ve söz konusu alacaklıların borçluya yönelik icra takibi yapabileceğini kaydeden Gül, şöyle devam etti: "Hem borçlunun hem de alacaklının menfaatini koruyan yeni bir reform."
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Konkordato ve iflas için yeni mahkeme
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