Netlog yurtdışından iki şirket alacak

Türkiye
'nin
en büyük entegre lojistik şirketlerinden biri olan ve geçen yıl temmuzda Abraaj Grup'a hisse satan Netlog, yol haritasını belirledi. Şirket, önümüzdeki 3 yılda 2 milyar dolarlık ciro hedefliyor. Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Gökalp Çak, Avrupa, Ortadoğu
ve Kuzey Afrika'da e-ticaret, soğuk zincir lojistiği ve entegre tedarik zinciri yönetimi gibi katma değeri yüksek alanlarda genişletmek ve büyümesini ivmelendirmek için Abraaj Grup ile ortaklık kurduklarını söyledi. Çak, "Bugün 3 bin 950 taşıma aracımız, depolarda bin 400 kaldırma aracımız var. 27'si yurtdışında, 74 depomuz var. Yurtiçi depolar 22 ilde. Depoların toplam alanı 1.2 milyon metrekare" dedi. 2014'te TNT Fashion'u satın aldıklarını hatırlatan Çak, "Aynı işi yapan Belçikalı bir şirketi de alıp birleştirdik. Adını Blackmann yaptık. ABD ve Avrupa'nın 170 moda markasının ürünlerini 39 ülkeye taşıyoruz" diye konuştu. Yurtdışında 3 bin 500 personellerinin bulunduğunu aktaran Çak, Blackmann'in cirosunun 220 milyon euroyu geçtiğini bildirdi. HAVALİMANINA DEPO
Yeni yatırım planlarından da bahseden Çak, İspanya ve Suudi Arabistan'dan iki şirket alacaklarını ifade etti. Yeni Havalimanı'na 3 kilometre mesafede 250 bin metrekare kapalı depolu bir lojistik park kuracaklarını aktaran Çak, "480 bin metrekarelik alanda 200 milyon dolarlık yatırım yapacağız. İnşaata martta başlıyoruz. Türkiye'nin en büyük lojistik deposu olacak" şeklinde konuştu.