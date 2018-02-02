Turkcell BiP’le para gönderimi başladı

Turkcell'in anlık mesajlaşma uygulaması olarak başlayan BiP
, iBAN ya da hesap numarasına gerek duymadan sadece telefon numarasıyla para gönderme devrini başlattı. Telefonunda BiP uygulaması olanlar, mesaj gönderir gibi para gönderebilecek. BiP para transferi
yle artık banka hesap bilgilerine gerek duymadan, sadece telefon numarasını bilerek para yollamak mümkün olacak. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
"Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP küresel marka olma yolunda hızla ilerliyor. Para transferiyle yine bir ilke imza atmış olduk. Yakın zaman içerisinde ikinci telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler de BiP'te aktif hale gelecek" dedi. 6 KİŞİYLE VİDEO KONFERANS
Görüntülü görüşme, anlık karşılıklı takip ve BasKonuş gibi özellikleri birçok küresel mesajlaşma uygulamasından önce hayata geçirdiklerini anlatan Terzioğlu, "Şu an BiP'in 6 kişiye kadar video konferans yapılabilen inovatif bir özelliği de bulunuyor. Verilen bilgiye göre, para transferi yapabilmek için, mesaj penceresinden TL ikonuna tıklayıp kredi kartını ya da Paycell kartı tanımlayıp, kart seçimi yapıldıktan sonra, gönderilecek tutarı belirleyip, para transfer edilebiliyor. Alıcı olup, Paycell kartı bulunmayanlar, gelen para transfer bilgilendirmesinin altındaki butona tıklayarak sanal kartını oluşturabiliyor" diye konuştu. PAYCELL KART KULLANILIYOR
Terzioğlu, sanal kart sahiplerinin paralarını harcayabilmek için Paycell uygulamasını indirip kart bilgilerine ulaşarak kartlarını VISA altyapısı desteği olan tüm internet alışverişlerinde kullandığını da anlattı. Terzioğlu, "Fiziksel Paycell
kart sahipleri anında paralarını yurtiçi ya da yurtdışında alışverişlerde harcayabiliyor. Bu fiziksel Paycell kartlar Turkcell İletişim Merkezleri'nden satın alınabiliyor. BiP ile günlük 350, ayda 750 liraya kadar para transferi gerçekleştirilebiliyor" dedi. ?BİP'TEN PARA TRANSFERİ NASIL YAPILACAK? 1
Tüketiciler mesaj penceresinden TL ikonuna tıklayıp, kredi kartı ya da Paycell kartını tanımlayıp, kart seçimi yapıyor. 2
Gönderilecek tutarı belirleyip, parayı transfer ediyor. 3
Alıcı olup Paycell Kartı olmayanlar gelen para transfer bilgilendirmesi altındaki butona tıklayarak sanal kartı oluşturabiliyor.