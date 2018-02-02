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mavi ve turuncu ışıklarla aydınlanacak

, 4 Şubat Dünya Günü’nde, kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek için mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatılacak.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 15:29
Yavuz Sultan Selim Köprüsü mavi ve turuncu ışıklarla aydınlanacak

ve Kuzey Çevre Otoyolu'nu inşa eden ve işleten IC İçtaş İnşaat - Astaldi konsorsiyumu ICA, dahil olduğu uluslararası kampanyalarla toplumsal bilincin artırılmasına ve farkındalık yaratmaya devam ediyor. Uluslararası Kontrol Örgütü tarafından kanser konusunda bilinç ve farkındalığın artırılması için Dünya Kanser Günü ilan edilen 4 Şubat'ta, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kampanyanın sembol rengi olan mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatacak.

Dünya Kanser Günü kapsamında her yıl 4 Şubat'ta UICC (Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü) önderliğinde üyeler, ortaklar ve tüm dünya güç birliği yaparak küresel kanser salgınına karşı mücadele ediyor. UICC, Dünya Kanser Günü'nde düzenlenen etkinliklerle kanser konusunda farkındalık yaratarak ve eğitim vererek önlenebilir milyonlarca ölüm vakasının önüne geçmeyi hedefliyor. Ayrıca hükümetler ve bireyler kansere karşı harekete geçmeye davet ediyor.

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü mavi ve turuncu ışıklarla aydınlanacak
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