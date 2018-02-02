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Yellen, Brookings Enstitüsünde çalışacak

ABD Merkez Bankası () Başkanı ’in, görevini tamamlamasının ardından ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsünde görev alacağı bildirildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 22:03 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 22:05
Yellen, Brookings Enstitüsünde çalışacak

Başkent Washington'da bulunan Brooking Enstitüsünden yapılan açıklamada, 4 yıllık başkanlık dönemi resmi olarak yarın sona erecek Yellen'in, 5 Şubat'tan itibaren kıdemli uzman olarak kuruluşta çalışmaya başlayacağı belirtildi.

Selefi Ben Bernanke'nin yolunu izleyerek Brookings'in kadrosunda yer almayı kabul eden Yellen, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Brookings Enstitüsü'ne katılmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Yellen, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini yeniden başkanlığa aday göstermemesinin ardından 'den tamamen ayrılacağını açıklamıştı. Fed'in ilk kadın Başkanı Yellen'in istifa etmemesi halinde 2024'e kadar yönetim kurulu üyesi olarak kurumda kalma hakkı bulunuyordu.

Yellen'in 4 yıl süren başkanlık döneminde özellikle istihdam alanında çok iyi iş çıkardığını düşünen ekonomistler, Fed'in ilk kadın başkanının, halefi Jerome Powell'a başarılı bir miras bıraktığını vurguluyor.

Trump'ın Fed Başkanı seçtiği Powell, yeni görevine 5 Şubat Pazartesi başlayacak.

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Yellen, Brookings Enstitüsünde çalışacak
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