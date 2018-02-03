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'da yıkılan binasının akıbeti belli oldu

Giriş Tarihi: 3.2.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 12:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), söz konusu alanda yapılacak bina inşaatı için ihale duyurusu yaptı.

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Aksaray'da yıkılan İSKİ binasının akıbeti belli oldu
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