Harekât bütçemize yük getirmeyecek

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
, büyük başarıyla devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'nın bütçeye ilave yük getirmeyeceğini söyledi. Elvan, "Bütçe yapılmadan önce, bu tür harekâtlara ya da daha küçük çaplı operasyonlara yönelik mali kaynaklarımızı programladık ve tedbirlerimizi aldık" dedi. Terörle mücadeleden taviz vermeden, bölgede hiçbir karışıklık, hiçbir istikrarsızlık kalmayıncaya kadar, ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduklarını belirten Elvan şöyle konuştu: "Tabii bu operasyon başlayınca 'Ekonomi etkilenir mi?' şeklinde tartışmalara da şahit olduk. Bir kere şunu vurgulamam lazım. Ekonomimiz sağlamdır, güçlüdür. Terör yuvalarını dağıtırken, diğer yandan ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz."