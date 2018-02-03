Mavi Kartlı 30 bin tekne denizleri kirletmiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen Mavi Kart
Sistemi'yle yatlar, tekneler gibi Marpol Sözleşmesi kapsamı dışında kalan küçük deniz araçları atıklarını atık kabul tesislerine veriyorlar. Bu atıklar bakanlık tarafından geliştirilen web tabanlı yazılımla kayıt altına alınıyor. Tüm veriler bu yazılım yoluyla takip ediliyor ve kontrol altında tutuluyor. Sistemin yaygınlaşmasıyla binlerce ton atık denizlere değil atık kabul sistemlerine gitmiş oldu.Mavi Kart Sistemi
, 5 Ağustos 2011'de yayımlanarak yürürlüğe giren genelge ile pilot uygulama kapsamında Muğla
ve Antalya
'da uygulanmaya başlandı. 7 Mayıs 2016'dan itibaren ise ülke genelinde yat limanlarının sisteme geçişleri tamamlandı. Mavi Kart'ın tüm yat limanlarında atık kabul işlemlerinde kullanılmasıyla birlikte 30 bin tekneye Mavi Kart verildi. EKOLOJİ KORUNDU
2017'de Mavi Kart sistemi kapsamında 42 bin 415 metreküp pis su, 2 bin 332 ton çöp, 420 metreküp sintine suyu ve 180 metreküp atık yağ, turizm ve rekreasyon amaçlı kullanılan tekneler ile balıkçı teknelerinden alındı. Bu sayede denizlerdeki ekolojik sistemin korunması için önemli bir adım atılırken denizlerin temiz tutulması sağlandı. DENİZLER BAKANLIĞIN KONTROLÜ ALTINDA
Çevre yatırımları konusunda Türkiye'nin geçmiş yıllara oranla çok daha iyi bir yerde olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki denizlerin temizliği ve deniz canlılarının yaşam alanlarıyla yakından ilgilenildiğini dile getirdi. Özhaseki, "Denizlerin temizliği, ekolojinin korunması, buradaki canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi çevre politikalarımız arasında önemli yer tutuyor" dedi.