Ömrümüz artık yollarda geçmeyecek

Türkiye'nin batıdan doğuya, kuzeyden güneye bölünmüş yollarla donatıldığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları, milleti, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin" dedi. Gölbaşı ilçesindeki ERG İnşaat Oğulbey Yerleşkesi'nde düzenlenen Ankara-Niğde Otoyolu Temel Atma Töreni'ne katılan Başbakan Yıldırım, Türkiye'deki hemen hemen bütün illerin bölünmüş yollarla bağlandığını, bölünmüş yolların kazaları yüzde 62 azalttığını söyledi.

ÖMRÜNÜZ YOLLARDA GEÇMEYECEK

Ankara-Niğde Otoyolu tamamlandığında Ankara'dan Niğde'ye varış süresinin 4 saatten 2 saate düşeceğini belirterek, "Eğer Ankara'da oturuyorsanız, anneniz, babanız, aileniz Niğde'deyse sabah kahvaltıya bile gidebilirsiniz. İşte böyle, hizmette sınır yok. Başka ne faydası var bu yolun? 1 yılda zaman kazanmaktan, az yakıt yakmaktan da yaklaşık 200 milyon lira tasarruf var. Ömrünüz yollarda geçmeyecek" diye konuştu.

YOLUN HAZİN HİKÂYESİ

Yıldırım, Ankara-Niğde arasındaki otoyolun eksik kalan 332 kilometrelik bölümünün bitirilmiş olacağını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yolun hikâyesi çok hazin. 2000-2001 krizinden önce bu yolun yapımı ihale edilmiş, 8-10 firmaya verilmiş, çalışmalar başlamış, teminat mektupları yatmış ama Türkiye krizle yerle bir olunca proje de rafa kalkmış. Tıpkı yarım kalan havaalanları, yollar gibi ama 2002'de bu aziz millet 'Tek başına, iş başına. Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' dedi ve Türkiye bu kutlu yürüyüşüne o günlerden itibaren başladı." Başbakan Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu projesinin maliyetinin 4 milyar lira olduğunu ve 2019 sonunda tamamlanacağını söyledi.

AVRASYA TÜNELİ'NDE GARANTİ BİTECEK

Törene katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli ile ilgili tartışmalara değinerek, "1.2 milyar TL tasarrauf sağlandı. Garanti kapsamında ödediğimiz para, 123 milyon lira, onda biri. Bu yıl en kötü ihtimalle önümüzdeki yıl garanti rakamlarına ulaşacağız" dedi