Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > ÖTV indirimi otomobile rekor kırdırır

indirimi otomobile rekor kırdırır

Ufuk SANDIK
UFUK SANDIK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018
ÖTV indirimi otomobile rekor kırdırır

Hurda araçlara 10 bin TL'ye varan indirimi geliyor. Meclis'e sunulan tasarıya göre ÖTV indirimi 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için geçerli olacak. Bu araçların hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine yeni araç alımında 10 bin TL'yi geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi yapılacak. Yasaya göre ayrıca elektrikli araçların 'de MTV'si benzinli veya dizel araçların yüzde 25'i olarak uygulanacak.

SATIŞTA 1 MİLYON GEÇİLİR
Uygulama ile otomotiv satışlarının 1 milyonu geçip rekor kırması bekleniyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su , indirimin satışlara ivme kazandıracağını söyledi. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, 16 yaşın hurda teşvikine dahil edilmesinin olumlu olduğunu kaydetti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖTV indirimi otomobile rekor kırdırır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN