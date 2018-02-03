ÖTV indirimi otomobile rekor kırdırır

Hurda araçlara 10 bin TL'ye varan ÖTV indirimi geliyor. Meclis'e sunulan tasarıya göre ÖTV indirimi 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için geçerli olacak. Bu araçların hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine yeni araç alımında 10 bin TL'yi geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi yapılacak. Yasaya göre ayrıca elektrikli araçların Türkiye'de MTV'si benzinli veya dizel araçların yüzde 25'i olarak uygulanacak.

SATIŞTA 1 MİLYON GEÇİLİR

Uygulama ile otomotiv satışlarının 1 milyonu geçip rekor kırması bekleniyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, indirimin satışlara ivme kazandıracağını söyledi. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, 16 yaşın hurda teşvikine dahil edilmesinin olumlu olduğunu kaydetti.