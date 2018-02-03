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yaz sezonuna yeni hatlarla girecek

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018
Türk Hava Yolları () bu yaz sezonuna yeni uçuş noktalarıyla girmeye hazırlanıyor. 16 Mart'ta Özbekistan'ın Semerkant şehrine haftada bir gün uçmaya başlayacak olan THY, 18 Mart'ta ise ile Ürdün'ün Akabe şehrini haftanın 3 günü direkt seferlerle havadan bağlayacak. THY bu ay içinde, Rusya'daki en yeni uçuş noktası Krasnodar uçuşlarına da başlayacak. Afrika kıtasındaki uçuş ağını da genişletecek olan THY, 'nin başkenti Freetown'a da uçmaya başlayacak. THY Mozambik ve Madagaskar arasında yer alan Komorlar Birliği'nin başkenti Moroni şehrine de tarifeli seferler başlatacak.
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THY yaz sezonuna yeni hatlarla girecek
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