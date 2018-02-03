THY yaz sezonuna yeni hatlarla girecek

Türk Hava Yolları (THY
) bu yaz sezonuna yeni uçuş noktalarıyla girmeye hazırlanıyor. 16 Mart'ta Özbekistan'ın Semerkant şehrine haftada bir gün uçmaya başlayacak olan THY, 18 Mart'ta ise İstanbul
ile Ürdün'ün Akabe şehrini haftanın 3 günü direkt seferlerle havadan bağlayacak. THY bu ay içinde, Rusya'daki en yeni uçuş noktası Krasnodar uçuşlarına da başlayacak. Afrika kıtasındaki uçuş ağını da genişletecek olan THY, Sierra Leone
'nin başkenti Freetown'a da uçmaya başlayacak. THY Mozambik ve Madagaskar arasında yer alan Komorlar Birliği'nin başkenti Moroni şehrine de tarifeli seferler başlatacak.