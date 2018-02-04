Dünyanın her yerine mal satıyoruz

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON
) tarafından düzenlenen "Kültepe Ekonomi Zirvesi", dün Kayseri'de gerçekleşti. Bu yıl ilki gerçekleştirilen zirveye Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 60. 61. ve 62. Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, STK ve işadamları temsilcileri katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Özhaseki
, Türkiye
'nin güvenli bir liman olduğunu, bin bir sıkıntıya rağmen, istikrarı koruduğu için yatırım yapılabildiğini söyledi. Büyük krizler atlatılmasına rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini belirten Özhaseki, üçüncü çeyrekteki büyüme hızının dünyaya parmak ısırttığını vurguladı. TÜRKİYE DÜNDEN DAHA GÜÇLÜ
Türkiye'deki birçok firmanın yurtdışına açıldığını belirten Bakan Özhaseki, "Dünyada kaç tane ülke varsa hepsine mal satıyoruz. Gitmediğimiz yer yok. Bu müthiş bir başarı, kendimize ve ülkemize güvenmeye devam edelim, yatırımları sürdürelim" dedi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur da Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'na sonsuz destek verdiklerini belirterek, "Sanayici ve iş adamları olarak, Türkiye'nin Zeytin Dalı Operasyonu sürecinden hem ekonomik, hem de uluslararası kamuoyu nezdinde zarar göreceğine ihtimal vermiyor, aksine güçlenerek çıkacağına gönülden inanıyoruz. Türkiye dünden daha güçlüdür" diye konuştu. Varlık Fonu Başkan Vekili ve Borsa İstanbul
Başkanı Himmet Karadağ ise, son iki yıldır yaşanan siyasi ve ekonomik şokların, ekonomiye etkisinin aşı niteliğinde olduğunu kaydetti. YERLİ YAZILIMLAR DEVREYE ALINIYOR
Moderat örlüğünü
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz
'un yaptığı "Milli Savunma Sanayii
'nde Yaşanan Gelişmeler" başlıklı panelde konuşan Havelsan Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Alkan, 2018'de yerli yazılımları devreye sokacaklarını belirtti. ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik
de şirketin 525 patente sahip olduğunu kaydetti. Aspilsan Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük ise, pil teknolojisinin en stratejik ürünlerden biri olacağını söyledi.