Elektrik ve internet aynı noktada buluştu

Enerji ve telekom sektörlerinin lider şirketleri CK Boğaziçi Elektrik ile Türk Telekom, tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak adına ortak bir adım attı. CK Boğaziçi Elektrik'in İstanbul Avrupa Yakası'nda NKolay ve Pratik İşlem bayileri ile iş birliğine giderek oluşturduğu ve sayıları 300'e yaklaşan Müşteri İşlem Merkezi (MİM) bundan sonra Türk Telekom internet ürünleri ile de müşterilerine hizmet verecek. Tüketicilerin temel ihtiyaçlarını tek noktadan adresleyebilmeyi amaçlayan ve Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bu iş birliği sayesinde 14.90 TL'den başlayan cazip internet paketleri tüketicilere ulaşacak. İki aşamadan oluşan iş birliğinin ilk adımında, tüketiciler MİM'lerden elektrik ihtiyaçlarının yanı sıra internet ürünlerine de ulaşabilecek. Bir süre sonra ise Türk Telekom ve CK Boğaziçi Elektrik, serbest tüketici kapsamına giren abonelere ortak kampanya ile özel ürünler ve paketler de sunacak. Tüketici, elektrik ve internetle ilgili her türlü hizmeti MİM'lerden alırken abonelik, fatura ödeme, kampanyalardan yararlanma gibi hizmetlere de aynı noktadan ulaşacak.

HAYATI KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Toplam 4.5 milyon elektrik tüketicisine hizmet verdiklerini belirten CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Yaklaşık 1.5 milyon müşterimiz sayıları 300'e yakın Müşteri İşlem Merkezi (MİM) üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. CK Boğaziçi Elektrik, şimdi de Türk Telekom'la iş birliğine gidiyor. Attığımız bu adımla tüketicilerin hayatını daha da kolaylaştırıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TEK NOKTA İKİ HİZMET

Türk Telekom'un CEO'su Dr. Paul Doany, iş birliği için, "CK Boğaziçi Elektrik ile daha fazla tüketiciyi internet dünyasının nimetleri ile buluşturmak amacıyla iş birliğine gitmekten ve tek noktadan tüketicilerin en temel ihtiyaçlarından olan elektrik ve internet ürünlerini sunabilmekten büyük heyecan duyuyoruz" açıklamasında bulundu.