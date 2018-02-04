Yerli İHA TSK’ya teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından geliştirilen ve uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin kabul testleri başarıyla tamamlanarak, 2 İHA
ve ilgili sistemler Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. TAI'den yapılan açıklamaya göre, yeni nesil faydalı yüklerin entegrasyonu ve yerli imkânlarla uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanan ANKA-S Sistemi, sahip olduğu milli uçuş kontrol, hava aracı kontrol bilgisayarları, milli IFF ile emniyet ve operasyon kabiliyetiyle, sınıfının en yetkin sistemlerinden biri oldu.