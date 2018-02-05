Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? - 5 Şubat altın fiyatları burada!

5 Şubat 2018 altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'daki hareketlilik birikim yapan vatandaşların gün aşırı bu konuyla ilgili araştırma yapmalarına neden oluyor. Peki 5 Ocak Pazartesi günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Gram Altın
Alış: 161,57
Satış: 161,62
Çeyrek Altın
Alış: 257,90
Satış: 263,73
Yarım Altın
Alış: 514,18
Satış: 527,46
Tam Altın
Alış: 1.034,81
Satış: 1.060,57
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.066,00
Satış: 1.078,00
Ata Altın
Alış: 1.063,82
Satış: 1.090,41
14 Ayar Altın
Alış: 91,88
Satış: 91,94
18 Ayar Altın
Alış: 117,67
Satış: 117,75
22 Ayar Bilezik
Alış: 147,00
Satış: 147,11