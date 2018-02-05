Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? - 5 Şubat altın fiyatları burada!

5 Şubat 2018 altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'daki hareketlilik birikim yapan vatandaşların gün aşırı bu konuyla ilgili araştırma yapmalarına neden oluyor. Peki 5 Ocak Pazartesi günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

5 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 161,57

Satış: 161,62

Çeyrek Altın

Alış: 257,90

Satış: 263,73

Yarım Altın

Alış: 514,18

Satış: 527,46

Tam Altın

Alış: 1.034,81

Satış: 1.060,57

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.066,00

Satış: 1.078,00

Ata Altın

Alış: 1.063,82

Satış: 1.090,41

14 Ayar Altın

Alış: 91,88

Satış: 91,94

18 Ayar Altın

Alış: 117,67

Satış: 117,75

22 Ayar Bilezik

Alış: 147,00

Satış: 147,11