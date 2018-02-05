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Bugün fiyatı ne kadar oldu? - 5 Şubat burada!

5 Şubat ne kadar? bugün ne kadar? sorularının cevabı haberimizde. Yatırım ve birikim yapma hedefi olan bireyler haftanın ilk iş gününde altın fiyatlarını özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek altın fiyatı ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtı ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte altın piyasasıyla ilgili tüm detaylar... Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira oldu? sorularının en net cevapları.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 11:21
Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? - 5 Şubat altın fiyatları burada!

5 Şubat 2018 bugün ne kadar? 'daki hareketlilik birikim yapan vatandaşların gün aşırı bu konuyla ilgili araştırma yapmalarına neden oluyor. Peki 5 Ocak Pazartesi günü fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

5 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 161,57

Satış: 161,62

Çeyrek Altın

Alış: 257,90

Satış: 263,73

Yarım Altın

Alış: 514,18

Satış: 527,46

Tam Altın

Alış: 1.034,81

Satış: 1.060,57

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.066,00

Satış: 1.078,00

Ata Altın

Alış: 1.063,82

Satış: 1.090,41

14 Ayar Altın

Alış: 91,88

Satış: 91,94

18 Ayar Altın

Alış: 117,67

Satış: 117,75

22 Ayar Bilezik

Alış: 147,00

Satış: 147,11

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Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? - 5 Şubat altın fiyatları burada!
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