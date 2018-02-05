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'ten ABD'nin Rusya yaptırımları için flaş iddia

yöneticisi Dmitri Marniçenko; ABD yönetiminin, Çin ile büyük çaplı iş yapan ABD şirketlerinin çıkarlarını korumak için Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamış olabileceğini ileri sürdü

Giriş Tarihi: 5.2.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 09:43
Fitch'ten ABD'nin Rusya yaptırımları için flaş iddia

"Washington'ın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar en fazla Çin'in işine geliyor. ABD'de bu konuda lobi faaliyeti yapılmış olabilir" Bu yorum uluslararası kredi derecelendime şirketi 'e ait.

Nezavisimaya Gazeta'nın haberine göre, Fitch yöneticisi Dmitri Marniçenko, Reuters ajansına yaptığı değerlendirmede, "ABD'nin yaptırımları sonrası Çin, Rusya'ya krediler veya Rusya'daki stratejik projelerle ilgili yatırımlar konusunda kendi şartlarını dayatabilir" dedi.

ABD yönetiminin, Çin ile büyük çaplı iş yapan ABD şirketlerinin çıkarlarını korumak için Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamış olabileceği öne süren Marniçenko, Rus şirketlerinin Batı bankalarından uzun vadeli ucuz kredilere erişiminin engellenmesi nedeniyle, Çinlilerin kendileri için uygun olan şartlarda petrol ve doğalgaz projelerine girebileceğine işaret etti.

Fitch yetkilisi, yaptırımlar nedeniyle Çin'in, Rusya ile ortak olacağı büyük projelerde de elininin ciddi anlamda güçlendiğinin altını çizdi.

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Fitch'ten ABD'nin Rusya yaptırımları için flaş iddia
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