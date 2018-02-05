Gayrimenkul yatırımının yeni trendi öğrenci evi kampüsleri

Günümüzde öğrenci sayısında yaşanan artış gayrimenkul sektöründe yeni bir yatırım imkanını beraberinde getirdi. Öğrencilerin konaklama ve sosyal imkanlar konularında ortaya çıkan tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplayan öğrenci evi kampüsleri, son dönemde tüm dünyada yatırımcıların gözdesi haline geldi. Öğrencilere kaliteli ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı bir yaşam sunarken yatırımcıyı da kazançlı bir fırsatla buluşturan öğrenci evi kampüslerine 2016 yılında tüm dünyada 16.4 milyar dolar yatırım gerçekleştirildi. Yatırım tutarına göre konut ve A sınıfı ofis projeleriyle kıyaslandığında ortalama yüzde 20 oranında daha fazla kira getirisi sağlayan öğrenci evi kampüslerine yapılan yıllık yatırım; 2016 yılında Fransa'da yüzde 245, Almanya'da ise yüzde 380 oranında artış gösterdi. 2010 yılından bu yana Avrupa'da yapılan 22 milyar avroluk öğrenci evi yatırımlarının yüzde 80'I ise İngiltere pazarına yapıldı.

ERKANLI GRUP VE ASSET CAMPUS İŞBİRLİĞİNİN ÜRÜNÜ: UNİVA

2016 yılında dünya çapında gerçekleştirilen öğrenci evi kampüsü yatırımlarının yüzde 60'ını oluşturan ABD bu alanda başı çekerken, ülkenin en büyük öğrenci evi işletme ve yatırım firması Asset Campus ile işbirliğine giden Erkanlı Grup, Univa markasını oluşturarak Türkiye'yi bu yeni konseptle tanıştırdı. Öğrencilerin yaşam kalitelerini artırmayı amaçlayan ve yatırımcıya maksimum kazanç sağlayan Univa Öğrenci Evi Kampüslerinin ilki Univa Sakarya'da öğrenci konaklama ihtiyacına yönelik yeni ve modern yaşam alanları sunacak. Türkiye'nin ilk kampüs şeklinde dizayn edilmiş öğrenci evi projesi olan Univa, konaklama ve eğitimin dışında öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarına yönelik çözümleri karşılayacak, eğitimlerine destek sağlayacak etüd alanları ve hizmetlerle donatılmış şekilde dizayn ediliyor. Yatırımcıya da maksimum kazanç sağlayacak olan Univa, 8 yıllık yatırım geri dönüş süresiyle dikkat çekerken, aynı zamanda 5 yıllık da kira garantisini yatırımcıyla buluşturuyor.

ÖĞRENCİLERİN KONAKLAMA VE SOSYAL İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİYOR

Öğrenci evi yatırımlarının başta Avrupa ve Amerika olmak üzere çok hızlı bir gelişme sürecinde olduğunu ifade eden Erkanlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, "Bu kapsamda yapılan uluslararası raporlarda, 2018 ve sonrasında, öğrenci evi yatırımı otel, konut, arsa, ofis, AVM gibi diğer gayrimenkul yatırımlarının önünde bir numaralı yatırım imkanı olarak görülüyor" dedi. Mevcut yurtların Türkiye'de bulunan 7 milyonu aşkın üniversite öğrencisi için yeterli olmadığını söyleyen Erkanlı, "Biz de Erkanlı Grup olarak şirketimizin gayrimenkul yatırımındaki tüm konsantrasyonunu tamamen bu alana yöneltmeye karar verdik. Öğrenci evi projelerinin hem yatırım, hem de işletmesinde Türkiye'nin zincir markası olma yolundaki hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE 10 BİN ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

2019 yılında 150 milyon TL'lik yatırımla ilk olarak Sakarya'da hayata geçecek olan En iyi Mimari Tasarım Ödüllü Univa'nın 2 bin 400 adet yatak kapasitesine sahip olacağını kaydeden Erkanlı, "Bu projemizi İstanbul ve diğer büyük şehirlerde öğrenci evi kampüslerimiz takip edecek. öğrenci kapasitemizi önümüdeki 5 yılda 10 bin öğrenciye ulaştırmak için altyapı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.