Hane tüketimi 2018’e yükselişle geçti

Enflasyon ve popülasyon artışı dışarda bırakıldığında, geçen yıla göre hanelerin alışveriş sıklıklarında artış gerçekleştiği görülüyor. Tüketiciler daha sık alışverişe gittiler ama bu sepet değerlerine artış olarak yansımadı.

Hanelerin harcamalarını yaptığı satış noktalarına bakıldığında; uzun süredir büyümeyi domine eden İndirim Marketleri yılı yine en fazla büyüyen kanallar olarak kapattılar. Haneler alışveriş için yıl içerisinde 13,5 farklı nokta geziyor, bu da demek oluyor ki aslında her kanal alışverişçisi birbirinden çok da farklı kişiler değil.

Türkiye'deki hanelerin hemen hemen tamamı yıl içerisinde en az bir kere indirim marketine gidiyor ve haneler harcadıkları 100 liranın 25 lirasını bu kanallarda harcıyorlar.

-Genel olarak bakıldığında ticarette tüm kanalların harcamaları artıyor.

-Ortalama altında büyüyen noktalar olan yerel zincirler ve bağımsız süpermarketler pay kaybediyor.

-Açık ürünlerin büyümesi semt pazarlarının büyümesine katkı sağlarken, artan Et ve Et ürünleri fiyat etkisi ile de kasap- şarküteriler ortalama üzerinde büyüme gösteriyor.

-Hane içi tüketimdeki harcama kalemlerine bakıldığında büyük bir kısmını Gıda ve İçecekler oluşturuyor. Geçen yıla göre Gıda ve İçecek harcaması ortalama kadar artış gösterdi.

-Bu artışın ¼'ü Et ve Et ürünlerden gelirken, Atıştırmalık ve Süt – Süt ürünleri ise büyümeye katkısı yüksek diğer harcama kalemleri oldu.

-Kişisel bakım ürünlerine harcanan paranın yarısı Kağıt ürünlerine yapılıyor.

-Kağıt ürünleri kişisel bakım harcamasına yapılan artışın %45'ini oluştururken, bu kategorideki artış oranının, enflasyon çıkarıldığında, sabit kaldığı görülüyor. Saç bakım ürünleri ise enflasyon üzerinde artış ile büyümeye katkı sağlayan harcama kalemi olarak öne çıkıyor.

-Ev Bakım ürünlerinde ise büyüme ev temizlik ürünlerinden geldi.