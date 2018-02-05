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'ye borcunu kapattı

8 milyar metreküp doğalgazı `ye bedelsiz göndererek 1,9 milyarlık borcunun tamamını ödemiş oldu.

REUTERS Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 16:50
İran Türkiye'ye borcunu kapattı

Fars haber ajansı, Ulusal Gaz Şirketi yöneticisi Hamid Reza Aragi'nin, "İran şimdiye kadar 'ye 8 milyar metreküp doğalgazı bedelsiz olarak sevk etti" dediğini duyurdu.

2012 YILINDAKİ DAVA 2016'DA KARARA BAĞLANDI

İran'dan yılda 10 milyar metreküp doğalgaz alan Türkiye, 2012 yılında yüksek fiyatlar satış yaptığı gerekçesiyle İran'a dava açmıştı.Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında İran'ın aleyhinde karar vererek, Türkiye'ye toplam satışının yüzde 13'üne yakın gelen 1.9 milyar dolar ödemesine hükmetmişti.

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh geçen yıl, İran'ın borcunu Türkiye'ye ihraç ettiği gazın parasını almayarak ödediğini söylemişti.

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İran Türkiye'ye borcunu kapattı
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