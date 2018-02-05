Karadağ: 600 bin liralık konutu 400 bin liraya satıyoruz, inandıramıyoruz

İnsanların bazı hususlarda çekindiğine işaret eden Karadağ, "Örneğin müteahhidin ve TOKİ'nin 600 bin liraya sattığı daire borsada 400 bin lira. Buna rağmen insanlar çekiniyor. Gerçekten konut mu, tapu verilecek mi, sanal bir şey mi, anlayamıyorlar." diye konuştu.

"600 BİN LİRALIK KONUTU 400 BİN LİRAYA SATIYORUZ, İNANDIRAMIYORUZ"

Karadağ, Borsa İstanbul aracılığıyla konutları doğrudan tüketiciye sunduklarını vurgulayarak, "Gerçekten tapu vereceğiz. Hatta bürokratik süreçleri azaltacağız, adresine tapusunu göndereceğiz. Şahıs bazında gayrimenkul sertifikası yatırımı yapanlar yeterli sertifikayı topladıklarında, konutu ister oturmak için kullanabilecek, isterse tapuyu almadan sertifikasını satarak kazancını realize edebilecek. Bu çok güzel bir yatırım. 600 bin liralık konutu 400 bin liraya satıyoruz, inandıramıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNÜMÜZDE ÇOK CİDDİ POZİTİF BİR RALLİ VAR"

Karadağ, küçük yatırımcıları sermaye piyasalarına teşvik etmek için hem halka açık şirket hisselerini yaygınlaştırıcı hem de teşvik edici yeni uygulamalar yapacaklarının altını çizerek, nitelikli şirketlerin halka arzına bireysel yatırımcının ilgi gösterdiğini bildirdi.

Trabzon Limanı işletmeciliğinin halka arzında hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan 6 kata kadar fazla talep geldiğini hatırlatan Karadağ, şunları kaydetti:

"Talep çok olunca kurumsal yatırımcılara da bireysele de istediklerinin çok azını vermek zorunda kaldılar. Ürün iyi olunca bireysel yatırımcı da alıyor, kurumsal da. Geçen sene kasım ayından itibaren BIST100 endeksi yüzde 47 getiri sağladı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir getiri yok. 'BIST100, BIST30 endeksi çok düşük, çok ciddi kazanç var, yatırım yapın' dedim. Şu an da aynı, BIST100 ve BIST30'da işlem gören hisse senetlerine yatırım yapabilirler. Halen önümüzde çok ciddi pozitif bir ralli var. Mümkün olduğunca riski dağıtsınlar, kurumsal tecrübelerden istifade etsinler. Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Borsamız önümüzdeki dönemde yine ciddi getiri vadedecek. Yurt dışı yatırımcı o kadar analizlerle yatırım yapıyor, hala ben rakamlara bakıyorum ve pozitifte sürekli. Ocakta çok ciddi anlamda yurt dışı giriş oldu, bu şubatta da devam edecek. Yerli yatırımcılarımızı da davet ediyoruz."