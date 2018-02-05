KGF teminatlı destekler devamlı hale getirilecek

Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, Kredi Garanti Fonu (KGF
) teminatlı kredilerin 2017'de önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini, bunun devam ettirileceğini belirtti. Zeybekci, yaptığı açıklamada TBMM
Başkanlığı'na sunulan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın önemli değişikler içerdiğine dikkat çekti. Tasarıda ihracatçının beklediği KDV
ile ilgili düzenlemelerin de bulunduğunu aktaran Zeybekci, şöyle konuştu: "İhracatçının uzun süredir beklediği, iade edilecek KDV ile ilgili katlandığı yükün sonuçlandırılmasıyla ilgili düzenlemeler var. (Mevcut uygulamada) Yatırımlarda, yatırım maliyetlerinde, ithalata KDV muafiyeti vardı. Daha doğrusu yatırım teşvik belgesi alındığı zaman KDV ödenmeden ithalat yapılabiliyor ama yerli mal veya makine kullanıldığında KDV ödemek gibi maalesef teşvikin mantığına aykırı bir uygulama vardı. O anlamda düzenleme var. Yerli makine kullanımlarına da yurt içinde satın almalarda, yatırım malı olmak şartıyla KDV muafiyeti getiriyoruz." Zeybekci, "Bu kapsamda ilk etapta 80 milyar liralık projeye teşvik vereceğiz. Ardından da yıl sonuna kadar daha büyük bir rakama ulaşacağımıza inanıyorum." dedi