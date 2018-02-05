Samuray’dan ihracat sürprizi

Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2017'nin şampiyon firmaları belli oldu. Geçen yıl 28.5 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı.

2018'E HIZLI BAŞLADI

Otomotivde en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında Ford Otomotiv'in ardından Toyota ikinci, Tofaş da üçüncü oldu. C-HR modeli ile ihracatta atağa geçen Toyota, en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında sürpriz yaparak ikinci sıraya çıktı. İlk üç şirketi sırasıyla Oyak Renault, Kibar Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi, Man Truck & Bus ve Goodyear Lastikleri takip etti 2017'de ihracat rekoru kıran otomotiv sanayi, 2018'e de hızlı başladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv ihracatı ocakta yüzde 10.8 artışla 2 milyar 287 milyon dolar oldu. İki yıldır aralıksız her ay ihracatını artıran otomotiv sanayisi, bugüne kadar ki en iyi ocak ayı ihracat rakamına ulaştı. Otomotivin Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 18.7 olarak gerçekleşti.

ABD 5'İNCİ ÜLKE

ABD'ye yönelik yüksek oranlı ihracat artışı 2018'de de devam etti, ABD 154 milyon dolar ile en fazla ihracat yapılan beşinci ülke konumuna yükseldi. Otomotiv yan sanayisi ihracatı da yüzde 24 artarak 896 milyon dolara ulaştı. Binek oto ihracatı ise yüzde 4 artışla 954 milyon dolar oldu. ABD'ye yönelik binek otomobil ihracatı yüzde 100 artarken, ABD bu mal grubunda en fazla ihracat yapılan ikinci ülke konumuna yükseldi.