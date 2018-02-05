Sınır kapılarında teröre geçit yok

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında özellikle Türkiye'nin güneyindeki gümrük kapılarında emniyet ve denetimleri artırdıklarını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
) Suriye
'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerini etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla yürütüldüğünü ifade eden Tüfenkci, bu kapsamda özellikle güney illerindeki sınır kapılarında bir dizi önlemler aldıklarını aktardı. Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Özellikle güney sınırlarındaki gümrük kapılarımızda emniyet ve denetimlerimizi artırdık. Özellikle kaçak yollardan girişlerin önlenmesi ve teröre bulaşmış şahısların sınır kapılarımızdan Türkiye'ye girmemesi noktasında gerek güvenlik güçlerimizle eş güdümlü çalışmalarımız gerekse gümrük muhafaza ekiplerimizin üstün gayretleriyle tedbirlerimizi aldık." Bülent Tüfenkci, özellikle güney illerindeki kara hudut kapılarındaki güvenlik önlemlerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.